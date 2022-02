La definizione e la soluzione di: Cambiano il posto in bosco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BC

Significato/Curiosità : Cambiano il posto in bosco

Altre definizioni con cambiano; posto; bosco; Se le scambiano gli sposi; cambiano parco in marzo; cambiano spesso... in espresso; cambiano la carta in garza; Il fiume dantesco posto all ingresso dell Ade; È opposto al nord; L opposto di NNE; Premio esposto ; bosco di certi sempreverdi; Una guardia nel bosco ; Relativa all istituto religioso fondato da don bosco ; Un bosco simile al querceto; Cerca nelle Definizioni