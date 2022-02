La definizione e la soluzione di: Bulbi in treccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AGLI

Significato/Curiosità : Bulbi in treccia

Allium ascalonicum (sezione In cucina) conservato in mazzetti, oppure nelle regioni francofone in trecce, poi appese, come si usa fare con l'aglio. Si deve evitare di conservare i Bulbi in frigorifero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con bulbi; treccia; Le cavità del cranio con i bulbi oculari; Contengono i bulbi oculari; bulbi a spicchi; I bulbi anti vampiro; S intreccia con la trama; treccia arrotolata delle donne di un tempo; Intreccia re un filo per stringerlo o fermarlo; Un recipiente intreccia to; Cerca nelle Definizioni