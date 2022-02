La definizione e la soluzione di: Il Big che è all origine dell Universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BANG

Significato/Curiosità : Il Big che e all origine dell Universo

Storia dell'Universo dell'odierno Universo. Interessante è anche la teoria di Andrej Linde che congettura, dopo il fatidico Big Bang, la formazione di molti universi, ognuno racchiuso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con origine; dell; universo; Disciplina che studia l origine e la storia delle parole; Danno origine ai rimorsi; Un rigido tessuto di seta d origine persiana; Cialda morbida di origine francese, da farcire; Sono uguali nei modell i; Un ufficio dell ACI; La Romeo dell a Giulietta; Il centro dell a Russia; L esplosione con cui ha avuto inizio l universo ; Una delle streghe dell universo Disney; In teologia, l atto divino che realizza l universo ; L’universo intero; Cerca nelle Definizioni