La definizione e la soluzione di: I balli in maschera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VEGLIONI

Significato/Curiosità : I balli in maschera

Carnevale di Venezia (sezione Le maschere ed i costumi) i veneziani e i forestieri si riversavano in tutta la città a far festa con musiche e balli sfrenati. Attraverso l'anonimato che garantivano maschere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con balli; maschera; Luciano che canta balli amo sul mondo; Conduce i balli di gruppo nei campeggi; balli sudamericani; Un genere teatrale con musica, balli e cabaret; Richiede pinne, maschera e fucile; La maschera che balbetta; Un tipo di maschera ... non carnevalesca; La maschera più triste; Cerca nelle Definizioni