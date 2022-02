La definizione e la soluzione di: Autorevole per prestigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFLUENTE

Significato/Curiosità : Autorevole per prestigio

Articolo di fondo firmato da un editorialista o da altro giornalista tra i più autorevoli o, infine, da un Autorevole ospite (quest'ultimo non necessariamente un giornalista) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

