La definizione e la soluzione di: Aspre e pungenti, come certe critiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SFERZANTI

Significato/Curiosità : Aspre e pungenti, come certe critiche

Storia dell'isteria (categoria Discriminazione e pregiudizi sessuali e di genere) mesmerismo e ogni altra forma di "magnetismo animale", gli studi del più famoso neuropsichiatra del tempo divennero oggetto di Aspre critiche e bersaglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

