La definizione e la soluzione di: Aromatizza certi whisky. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORBA

Significato/Curiosità : Aromatizza certi whisky

Scotch whisky Lo scotch whisky (o semplicemente scotch) è un distillato, ottenuto tramite il processo della distillazione di cereali, prodotto in Scozia. La definizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

