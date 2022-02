La definizione e la soluzione di: Ammucchiare, accumulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Ammucchiare, accumulare

Tsundoku ovvero ammucchiare le cose pronte per dopo e lasciarle lì) e dokusho (??, leggere libri). Come già scritto, la parola combina i caratteri per "accumulare" (?) ...