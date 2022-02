La definizione e la soluzione di: _ d America = Pellirosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INDIANI

Significato/Curiosità : _ d America = Pellirosse

Nativi Americani (reindirizzamento da Pellirosse) Gli etnonimi indiani d'America e Pellirosse sono utilizzati in particolare per indicare i popoli precolombiani del Nord America soprattutto in Europa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

