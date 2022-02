La definizione e la soluzione di: Allattavano i bimbi per conto delle mamme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BALIE

Altre definizioni con allattavano; bimbi; conto; delle; mamme; Quelle asciutte non allattavano ; Casseforti... dei bimbi ; I bimbi l hanno verde; Si prende cura dei bimbi ; Sono pari nei bimbi ; Narrazione, racconto ; Lo sono i ragionamenti che non tengono conto della realtà; Bordi, conto rni; Il racconto di Gogol in cui il protagonista si ritrova senza una parte del volto; Una delle Camere; La città delle acciaierie Krupp; Le insegnanti delle elementari; L organismo delle Olimpiadi; Li preparano le future mamme ; Così è detta un'infiammazione della mamme lla; Il mese in cui si celebrano le mamme ; Le mamme dei cugini; Cerca nelle Definizioni