La definizione e la soluzione di: Alex __Piero, ex calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DEL

Significato/Curiosità : Alex __Piero, ex calciatore

Alessandro Del Piero Alessandro Del Piero (Conegliano, 9 novembre 1974) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

