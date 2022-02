La definizione e la soluzione di: Albero della Pianura Padana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIOPPO

Significato/Curiosità : Albero della Pianura Padana

Foresta planiziale (sezione Boschi planiziali della Pianura Padana) coperto da alberi in una Pianura. In Italia con questa espressione si fa riferimento al tipo di ambiente presente anticamente nella Pianura Padana e che oggi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con albero; della; pianura; padana; albero simile alla robinia; Le abitazioni più caratteristiche di albero bello; albero dal legno chiaro; albero ... non rosso; Il centro della Russia; Linea di demarcazione della zona torrida; Lo sono i ragionamenti che non tengono conto della realtà; Ai lati della strada; Immensa pianura russa; Tipica pianura artica; La pianura del cow-boy; Una pianura in mezzo ai monti; E vasta quella padana ; Cochi e Renato cantano quella in Val padana ; La sua autostrada collega Pianura padana e Austria; Un gas che abbonda nella pianura padana ; Cerca nelle Definizioni