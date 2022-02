La definizione e la soluzione di: Zucchero semplice a cinque atomi di carbonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIBOSIO

Significato/Curiosità : Zucchero semplice a cinque atomi di carbonio

Glucidi (reindirizzamento da Idrati di carbonio) chimici organici formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono chiamati anche carboidrati (da "idrati di carbonio") o saccaridi. I glucidi hanno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Glucidi (reindirizzamento da Idrati di carbonio) chimici organici formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono chiamati anche carboidrati (da "idrati di carbonio") o saccaridi. I glucidi hanno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022