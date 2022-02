La definizione e la soluzione di: La zona dello stadio dove si scalda il calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BORDO CAMPO

Significato/Curiosità : La zona dello stadio dove si scalda il calciatore

Associazione Calcistica Perugia Calcio (sezione stadio) lo Spoleto. Il 1912 è anche l'anno in cui si costituì il comitato promotore per la costruzione di un «grandioso stadio perugino»: difatti il capoluogo ancora ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

