La definizione e la soluzione di: Si usa per tagliare lamiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CESOIA

Significato/Curiosità : Si usa per tagliare lamiere

Cesoia (meccanica) (categoria Attrezzi per meccanica) serve per tagliare lamiere. Si presenta in varie forme e strutture a seconda dello spessore della lamiera da tagliare. per i lamierini molto sottili si usano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con tagliare; lamiere; L arte di intagliare il legno; tagliare nettamente; Dolci da tagliare a fette; tagliare il pane o il prosciutto; Taglia le lamiere ; Operai che tagliano lamiere ; Macchinari che tagliano lamiere ; Per tagliare le lamiere ; Cerca nelle Definizioni