La definizione e la soluzione di: Lo usa l orologiaio per lubrificare i meccanismi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTAOLIO

Significato/Curiosità : Lo usa l orologiaio per lubrificare i meccanismi

Coltello solitamente "fatte" o ad olio che ha il solo compito di lubrificare o ad acqua che oltre a lubrificare ha il compito di trattenere parte della limatura di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con orologiaio; lubrificare; meccanismi; È musica per l orologiaio ; Un minuscolo lubrificatore dell'orologiaio ; E' musica per l'orologiaio ; E musica... per l'orologiaio ; Serve per lubrificare ; lubrificare , ungere; lubrificare ... la padella!; Ungere o lubrificare ; meccanismi rotanti propulsivi subacquei; meccanismi che non procedono per via d'un ostacolo; meccanismi che danno la spinta; Cerca nelle Definizioni