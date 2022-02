La definizione e la soluzione di: Una tazza priva di manico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCODELLA

Significato/Curiosità : Una tazza priva di manico

Gaiwan Una gaiwan (??T, ??S, gàiwanP) (detta anche zhong) è una tazza priva di manico dotata di coperchio e piattino usata per l'infusione ed il consumo di tè ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Come una tazza , contiene latte e caffè a colazione; Un caffè fatto in tazza grande; Sta sotto la tazza ; La tazza che dà forma a un taglio di capelli; Completamente priva di danni; Philip, detective priva to; priva di umidità; Uscio di uso priva to; Esitare... nel manico ; Il nome germanico di Odino; Pentoloni dal manico arcuato; Ce l ha dalla parte del manico chi è in vantaggio;