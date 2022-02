La definizione e la soluzione di: Una capitale sulla riva destra del Danubio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BELGRADO

Significato/Curiosità : Una capitale sulla riva destra del Danubio

Danubio Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Danubio (disambigua). Riproduci file multimediale Il Danubio (AFI: /da'nubjo/; nell'uso antico anche la Danoia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con capitale; sulla; riva; destra; danubio; capitale del Senegal; La capitale col Cremlino; Pellegrina verso la capitale italiana; Zagabria è la sua capitale ; Pari sulla schedina; Ambiente in secondo piano sulla scena; Candeline... sulla torta; Segue egr. sulla busta; Una tazza priva di manico; Arriva all orecchio; Completamente priva di danni; Città che fu riva le di Sparta; Periodo di addestra mento; In un imbarcazione ha luce rossa a sinistra e verde a destra ; Il primo addestra mento; Il Marco politico della destra storica; Sfocia nel danubio ; Si getta nel danubio presso Deggendorf; Fiume della Transilvania affluente del danubio ; Affluente del danubio ; Cerca nelle Definizioni