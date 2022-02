La definizione e la soluzione di: Dà un tipo di farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEGALE

Significato/Curiosità : Da un tipo di farina

farina stai cercando altri significati, vedi farina (disambigua). La farina alimentare (dal latino farina, derivato da far «farro») è il prodotto della macinazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con tipo; farina; tipo di pagamento facilitato; tipo di auto sportiva; Un tipo di seta scadente; tipo di ceramica vetrificata; Dà una farina gialla; Vagli per la farina ; Un ottima qualità di farina utilizzata per fare dolci; Una farina come la tapioca; Cerca nelle Definizioni