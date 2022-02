La definizione e la soluzione di: Le sorelle della mamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZIE

Significato/Curiosità : Le sorelle della mamma

Andra e Tatiana Bucci (categoria Coppie di fratelli o sorelle) (Fiume, 1º luglio 1939) sono due sorelle italiane di origine ebraica, superstiti dell'Olocausto, testimoni attive della Shoah italiana e autrici di memorie ...

