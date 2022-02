La definizione e la soluzione di: Lo sono gli impianti di risalita come le seggiovie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIISTICI

Significato/Curiosità : Lo sono gli impianti di risalita come le seggiovie

impianti di risalita di Genova cremagliera di Granarolo. Tutti gli impianti sono gestiti dall'Azienda Mobilità e Trasporti. Vengono definiti dal gestore come impianti speciali. Gli ascensori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

