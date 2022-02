La definizione e la soluzione di: Sbarra per chiudere una porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPRANGA

Significato/Curiosità : Sbarra per chiudere una porta

Episodi di Dexter (seconda stagione) (sezione chiudere i conti) appicca un incendio e Sbarra la porta. Dexter riesce a far scappare i bambini attraverso una finestra, ma non riesce a trovare un modo per uscire. Flashback: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con sbarra; chiudere; porta; Il sindacato il cui segretario è Luigi sbarra ; Piccola sbarra ; sbarra mento lungo il corso di certi fiumi; sbarra re proprio in centro; Si possono chiudere con i gemelli; Fa chiudere il set tennistico per 7-6; chiudere ... al centro; Fa aprire e chiudere un circuito elettrico; Poco importa ; Riporta il titolo e l autore del libro; Frasi altrui riporta te in un discorso; Chi la porta non la rade; Cerca nelle Definizioni