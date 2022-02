La definizione e la soluzione di: Rivoltare le zolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARARE

Significato/Curiosità : Rivoltare le zolle

Il re dei bambini abbattere gli alberi, bruciare le stoppie, scavare le buche, selezionare le pianticelle, zappare il terreno, Rivoltare le zolle, seminare il grano, nutrire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con rivoltare; zolle; rivoltare le cose a proprio favore: rigirare la __; Lo strumento del contadino per rivoltare la terra; Si usano per rivoltare la terra; Si passa per rivoltare la terra; Le zolle che compongono la litosfera; Un attrezzo per dissodare le zolle ; Smuovere le zolle con l'aratro; Frantuma le zolle ; Cerca nelle Definizioni