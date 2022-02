La definizione e la soluzione di: Protettore di artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MECENATE

Significato/Curiosità : Protettore di artisti

Federico II di Svevia Federico fu un apprezzabile letterato, convinto Protettore di artisti e studiosi: la sua corte fu luogo di incontro fra le culture greca, latina, germanica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

