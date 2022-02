La definizione e la soluzione di: Procedimento col quale si ricopre un oggetto con una patina preziosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ARGENTATURA

Altre definizioni con procedimento; quale; ricopre; oggetto; patina; preziosa; procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale; Antico procedimento per il calcolo dei numeri primi; Un procedimento ripetitivo; Un particolare procedimento di stampa; lo Stato al quale appartiene l Isola di Pasqua; Impegno al quale non ci si può sottrarre; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano; Registro nel quale gli insegnanti annotano giornalmente gli argomenti svolti; Strato sottile che ricopre ; ricopre gli ingranaggi; ricopre la catena della bicicletta; Striscia che ricopre la parte superiore della tenda; L individuo come soggetto in grado di utilizzare razionalmente il denaro; Un oggetto agli atti; Soggetto di siete; Soggetto per arte sacra; Possono essere patina te, rigide o in brossura; Può essere patina ta; Un metallo che si patina di verde; Capatina in centro; Pietra preziosa trasparente usata negli anelli; Una pietra semipreziosa ; Una preziosa sferetta con riflessi iridescenti; Pietra preziosa violetta;