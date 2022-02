La definizione e la soluzione di: Si porta sotto la giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GILÈ

Significato/Curiosità : Si porta sotto la giacca

Altre definizioni con porta; sotto; giacca; Cosi va chi si comporta in opposizione alle opinioni corenti; Sbarra per chiudere una porta ; Poco importa ; Riporta il titolo e l autore del libro; sotto di essa l uccellino nasconde il capino; Si forma nel sotto suolo per imbibizione; sotto multiplo di un unita di misura per liquidi; Vende dolci sotto zero; Sotto la giacca ; Il colletto della giacca ; E sul petto della giacca ; Un taglio nella giacca ; Cerca nelle Definizioni