La definizione e la soluzione di: Pianta che nutre uomini e animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAIS

Significato/Curiosità : Pianta che nutre uomini e animali

Dieta (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) carnivoro che si nutre prevalentemente di carne animale: felidi e canidi Necrofagia, scavenger o spazzino, che si nutre di carogne, animali morti: iene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con pianta; nutre; uomini; animali; pianta ... senza rami; Cavità in cui è impianta to il dente; pianta che vive nell acqua; pianta dai bei fiori bianchi, rossi e blu; nutre anche l asino; Si nutre di linfa; Quella rosa si nutre anche di gossip; Si nutre di nettare; uomini dell Fbi; Non manca agli uomini di buona volontà; uomini che fanno orrore; Mutò le formiche in uomini ; Gli animali come le gazzelle; animali cosparsi di aculei; Il più vanitoso degli animali ; Disordinati branchi di animali ; Cerca nelle Definizioni