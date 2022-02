La definizione e la soluzione di: Pensato per primi, inventato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IDEATO

Significato/Curiosità : Pensato per primi, inventato

RSA (crittografia) algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman utilizzabile per cifrare o firmare informazioni. Nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con pensato; primi; inventato; C è quello compensato ; Esonerato, dispensato ; Un pannello di compensato ; Scolpì II pensato re; I primi sono sempre incerti; Il pasto dei primi cristiani; Non la conoscono i primi tiv; Antico procedimento per il calcolo dei numeri primi ; Strumento musicale inventato dalla dea Iside; Mezzo a due ruote inventato da Dean Kamen ing; inventato , creato; Genere musicale inventato da Brian Eno ing; Cerca nelle Definizioni