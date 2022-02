La definizione e la soluzione di: Partecipano alle elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VOTANTI

Significato/Curiosità : Partecipano alle elezioni

elezioni amministrative italiane per la contestuale elezione del sindaco. Dal 2014 alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli provinciali Partecipano invece solamente i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con partecipano; alle; elezioni; Vi partecipano gli attori per ottenere una parte; Raduno a cui partecipano molti scienziati; Come le persone che partecipano ad una festa a cui non sono state invitate; Donne che partecipano a messe nere; Monumento a forma di paralle lepipedo allungato; Cosi va chi si comporta in opposizione alle opinioni corenti; Guardiola alle natore; Si distilla alle Antille; Fissare le elezioni ; Un tipo di elezioni ; Le elezioni per i sindaci; Intrigo, ad esempio relativo alle elezioni ;