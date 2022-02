La definizione e la soluzione di: Pari sulla schedina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ICS

Significato/Curiosità : Pari sulla schedina

Totocalcio (sezione Prima schedina) partite di calcio (14 fino al 2021). Per ogni singola partita inserita in schedina si deve marcare 1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con pari; sulla; schedina; Negazione pari gina; Dove a pari gi; Di base pari ; pari in campo; Ambiente in secondo piano sulla scena; Candeline... sulla torta; Segue egr. sulla busta; Città spagnola sulla costa Blanca; Sono elencate in schedina ; 1, X, 2, nella schedina ; La "X" sulla schedina ; Il pareggio sulla schedina ;