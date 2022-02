La definizione e la soluzione di: Fu l organizzazione di Yasser Arafat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : OLP

Significato/Curiosità : Fu l organizzazione di Yasser Arafat

Yasser Arafat Disambiguazione – "Arafat" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Arafat (disambigua). Premio Nobel per la pace 1994 Yasser ?Arafat (in arabo: ...

