La definizione e la soluzione di: Non più nocive per la presenza di radioattività.

Soluzione 13 lettere : DECONTAMINATE

Significato/Curiosità : Non piu nocive per la presenza di radioattivita

Fissione nucleare (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) frammenti di minori dimensioni, ovvero in nuclei di atomi a numero atomico inferiore, con emissione di una grande quantità di energia e radioattività. Può ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

