Nemica del credo

Soluzione 4 lettere : ATEA

credo del fuciliere Il credo del fuciliere - titolo originale in inglese: Rifleman's Creed, anche noto come My Rifle (il mio fucile) e The Creed of the United States Marine

