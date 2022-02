La definizione e la soluzione di: Morì a 969 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MATUSALEMME

Significato/Curiosità : Mori a 969 anni

Matusalemme (categoria Personaggi legati a un'antonomasia) età di 969 anni, è l'uomo più longevo citato nella Bibbia. Per questo motivo il nome Matusalemme viene comunemente riferito per antonomasia a qualsiasi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con morì; anni; Educò Nerone e morì svenato; morì a Sant Elena; Vi morì in esilio Napoleone Bonaparte; Località dell incidente in cui morì Alfredo Rampi; Ha interpretato Lia in Avere vent anni di Fernando Di Leo; Giorgio o Giovanni per gli amici; Completamente priva di danni ; La città di Giovanni Verga; Cerca nelle Definizioni