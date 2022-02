La definizione e la soluzione di: In mezzo al coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OR

Don Giovanni (opera) (categoria Opere liriche in lingua italiana) contesa di Don Giovanni col Commendatore e la sua discesa all'inferno in mezzo al coro (soli bassi) delle anime dannate. Secondo alcuni, il taglio della "scena ...

