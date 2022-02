La definizione e la soluzione di: Lo è, in metrica, La nebbia agl irti colli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : VERSO SETTENARIO

Significato/Curiosità : Lo e, in metrica, La nebbia agl irti colli

San Martino (poesia) (categoria Opere letterarie in italiano) HIIC (con C tronco in rima costante). La nebbia a gl'irti colli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar; ma per le vie del borgo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

