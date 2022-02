La definizione e la soluzione di: Il mare interno su cui si affaccia Baku. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CASPIO

Significato/Curiosità : Il mare interno su cui si affaccia Baku

Baku metri sotto il livello del mare, Baku è la capitale di Stato più bassa al mondo. La città è situata sulla penisola di Abseron e si affaccia su un golfo sul ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

