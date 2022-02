La definizione e la soluzione di: Mammifero notturno affine al lupo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIACALLO

Significato/Curiosità : Mammifero notturno affine al lupo

Sarcophilus harrisii Tasmania, o diavolo orsino (Sarcophilus harrisii Boitard, 1841), è un Mammifero marsupiale appartenente alla famiglia dei Dasiuridi. È minacciato per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

