La definizione e la soluzione di: Lo indossano i direttori d orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FRAC

Significato/Curiosità : Lo indossano i direttori d orchestra

Altre definizioni con indossano; direttori; orchestra; Si indossano per lavare i piatti; L indossano i frati; Le donne F indossano sulla camicia da notte; Si indossano ai piedi in casa oppure in spiaggia; Sui leggii dei direttori ; Colpevoli... come certi direttori di giornali; Riccardo, celebre direttore d orchestra ; Un monologo in orchestra ; Antonio __, grande direttore d orchestra ; Edwardcompositore e direttore d orchestra inglese; Cerca nelle Definizioni