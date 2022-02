La definizione e la soluzione di: Un impresa poco credibile che... viene da lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AMERICANATA

Significato/Curiosità : Un impresa poco credibile che... viene da lontano

Altre definizioni con impresa; poco; credibile; viene; lontano; Un impresa da truffatori; Il lancio di un impresa ; impresa di lavoro... domestica; Un impresa di Romolo; poco importa; poco usuale; poco astuto; poco avvezzo; Una bugia assolutamente incredibile ; Poco credibile ; Stravagante, incredibile ; Bruce, l'incredibile Hulk dei fumetti; viene utilizzata per abbattere rocce tenere; Velivolo che interviene in caso di incendi; viene celebrata nella festa del Purim; viene eletto dal conclave; lontano ... soprattutto da me; Si dice indicando lontano ; È lontano ... negli USA; lontano dagli eccessi; Cerca nelle Definizioni