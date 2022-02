La definizione e la soluzione di: Imperatore che lasciò famose terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARACALLA

Significato/Curiosità : Imperatore che lascio famose terme

Adriano (reindirizzamento da Imperatore Adriano) un Imperatore romano, della dinastia degli imperatori adottivi, che regnò dal 117 alla sua morte. Successore di Traiano, fu uno dei "buoni imperatori" secondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con imperatore; lasciò; famose; terme; L imperatore romano figlio di Vespasiano; imperatore con un imponente arco a Roma; La terza moglie dell imperatore Claudio; L imperatore romano a cui succedette Vitellio; Il papa che lasciò Roma per rifugiarsi a Gaeta; Tiberio, ritiratosi a Capri, gli lasciò pieni poteri; lasciò condannare Gesù; Ne lasciò molte Canova; Sono famose le sue allegre comari; Sono famose quelle di Scopello e Marzamemi; Località presso Venezia che ci ricorda certe famose baruffe; Forma le più famose cascate; Prodotto metallico ottenuto in una prima fase interme dia; Le terme in Val d Agno; La circoscrizione più popolosa di Lamezia terme ; Frequenza interme dia video... in breve; Cerca nelle Definizioni