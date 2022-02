La definizione e la soluzione di: Gravano anche sul datore di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ONERI SOCIALI

Significato/Curiosità : Gravano anche sul datore di lavoro

Somministrazione di lavoro lavoratore, in modo che il datore non dovesse assumersi le responsabilità del rapporto di lavoro. Una disciplina del lavoro interinale nel frattempo introdotta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

