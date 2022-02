La definizione e la soluzione di: Grandi vasi per l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARE

Significato/Curiosità : Grandi vasi per l olio

Forme ceramiche greche (sezione vasi per trasporto e conservazione) La tipologia delle forme ceramiche greche riguarda le diverse forme di vasi presenti nella ceramica greca, le quali subirono una continua evoluzione dall'epoca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Relativo al cuore e ai vasi sanguigni; Antichi vasi con lunghe anse; Hanno negozi pieni di vasi ; vasi panciuti di terracotta; Sporche d olio ; Cotti nell olio bollente; Nelle auto ci sono per Paria e per l olio ; Macchiati di olio ;