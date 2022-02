La definizione e la soluzione di: Un grande peschereccio per la cattura delle aringhe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAWLER

Significato/Curiosità : Un grande peschereccio per la cattura delle aringhe

peschereccio Il peschereccio (motopesca o paranza) è una tipologia di bastimento utilizzato, essenzialmente, per le attività di pesca commerciale, cioè per la cattura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

