La definizione e la soluzione di: Giorgio o Giovanni per gli amici.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIO

Significato/Curiosità : Giorgio o Giovanni per gli amici

Pier Giorgio Frassati beato nel 1990 da papa Giovanni Paolo II. È considerato, ancorché non canonizzato, uno dei santi sociali torinesi. Pier Giorgio Frassati nacque il 6 aprile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

