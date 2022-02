La definizione e la soluzione di: La famosa Metello che ha la tomba sull Appia Antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CECILIA

Significato/Curiosità : La famosa Metello che ha la tomba sull Appia Antica

Catacombe (reindirizzamento da tomba a catacomba) località situata in un avvallamento presso la via Appia; gli studiosi non sono però concordi sul luogo che questo termine latino indicava. Secondo alcuni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

