Soluzione 3 lettere : GOL

Significato/Curiosità : Esalta... o delude i tifosi

Massimo Ambrosini contro il Torino il gol-vittoria, che ha smorzato la contestazione dei tifosi per i risultati negativi della squadra e ha dato inizio alla rincorsa al 4º ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

