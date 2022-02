La definizione e la soluzione di: La Ekberg che fa il bagno nella fontana di Trevi ne La dolce vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANITA

Significato/Curiosità : La Ekberg che fa il bagno nella fontana di Trevi ne La dolce vita

La dolce vita Anita Ekberg, l'attrice, Fellini e Mastroianni vedono la scena della fontana di Trevi proiettata nel salotto della diva. La dolce vita è stato il modello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

