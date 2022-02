La definizione e la soluzione di: Al dito di ogni papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ANELLO PISCATORIO

Significato/Curiosità : Al dito di ogni papa

papa Bonifacio VIII di alcuni anni. Si trova conferma di questa ipotesi in una lettera a firma di papa Niccolò IV, datata 1291, nella quale il pontefice, riferendosi al cardinale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

