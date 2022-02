La definizione e la soluzione di: Decorare con fregi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORNARE

Significato/Curiosità : Decorare con fregi

Foglia oro (categoria Voci con codice LCCN) solito da 22 carati, con vari tipi di leghe di oro o di oro falso (similoro o altra lega metallica imitazione) utilizzato per Decorare le superfici (doratura) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con decorare; fregi; Erba impiegata per decorare il presepio; Lega metallica usata per decorare le incisioni; Può decorare una tenda nella parte superiore; Lo sciroppo di zucchero per decorare torte; Si fregi a di 18 scudetti; fregi o per generali; Colpo che sfregi a; fregi o a forma di rosa da apporre sul petto; Cerca nelle Definizioni